https://news.day.az/unusual/1137990.html Момент, в который собака в последний раз сказала своему хозяину прощай, невероятно душещипательный - ВИДЕО
Момент, в который собака в последний раз сказала своему хозяину прощай, невероятно душещипательный - ВИДЕО
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