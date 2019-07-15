Житель американского города Хьюстон, штат Техас, поймал присосавшуюся к рыбе змею. Видеозапись произошедшего опубликовал новостной портал UPI.

В начале июля Чейз Маккрей (Chase McCray) рыбачил на северо-западе округа Харрис. Мужчина случайно выловил в водоеме змею, которая обвила живую рыбу и впилась зубами в ее туловище. Он запечатлел необычный улов на камеру, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Я высвободил рыбу с помощью ножа и бросил в воду, - вспоминает Маккрей. - На теле змеи осталось несколько следов от ножа. Ее я тоже отпустил на свободу".

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