https://news.day.az/unusual/1138102.html Рыбак выловил захваченную змеей рыбу - ВИДЕО
Рыбак выловил захваченную змеей рыбу - ВИДЕО
Житель американского города Хьюстон, штат Техас, поймал присосавшуюся к рыбе змею. Видеозапись произошедшего опубликовал новостной портал UPI.
В начале июля Чейз Маккрей (Chase McCray) рыбачил на северо-западе округа Харрис. Мужчина случайно выловил в водоеме змею, которая обвила живую рыбу и впилась зубами в ее туловище. Он запечатлел необычный улов на камеру, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
"Я высвободил рыбу с помощью ножа и бросил в воду, - вспоминает Маккрей. - На теле змеи осталось несколько следов от ножа. Ее я тоже отпустил на свободу".
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