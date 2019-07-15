В Баку скоро прибудет известный сирийский путешественник Аднан Аззам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. В данное время он находится в Иране.

Конное путешествие Аднана Аззама "Путешествие Сирии по миру" началось 20 апреля с центральной площади Омейядов (Дамаск, Сирия) в рамках Международного фестиваля арабской лошади "Аш-Шам".

Путешествие уже длится три месяца: из Сирии в Иорданию, потом в Багдад (Ирак) и Тегеран (Иран), а затем в Баку (Азербайджан) и завершится маршрут в Москве (Россия). Ему предстоит преодолеть 7 тысяч километров в течение восьми месяцев на своих лошадях Ниязик Аш-Шам (Дамасские метеориты) и Амани Аль-Джулян (Мечта Голан).

Эта поездка, по словам Аззама, является данью уважения победам народа Сирии над мировым терроризмом. Его главная цель - донести послание любви и мира тем странам, которые поддерживали Сирию в ее тяжелой борьбе.

"Идея конного путешествия, как "народной дипломатии" родилась у меня ещё в 2017 году, когда стало очевидно, что Сирия одерживает победу над терроризмом. Мы хотим показать Сирию миру такой, какой десятилетиями знаем ее сами. Это государство, где появился алфавит, цивилизация и талантливый народ, который знал, как занять место на шахматной доске мира, несмотря на небольшую площадь территории и малую численность населения. Несмотря на ситуацию в Сирии, о ней говорят на всех мировых медиа-площадках, и в этой поездке мы хотим передать ее образ, голос ее народа, армии и руководства такими, какие они есть, какими знаем их мы, а не наши враги. Я хочу поехать в Ирак, Иран, Азербайджан и Россию и выразить благодарность народам этих стран от имени сирийцев", - сказал в одном из интервью Аднан Аззам.

Аднан Аззам - сирийский конный путешественник, член международной Гильдии конных путешественников совершил три исторических поездки, включая Северную Америку и путешествие по Северной Африке, включая Мекку. Он стал путешествовать в 1982 году. Поездка на лошади тогда продлилась 1300 дней, и Аззам стал первым в истории путешественником, который пересек мир верхом на лошади. Автор книги "Le Cavalier de l'Espoir" ("Всадник надежды").

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