Психологи из Национального института психического здоровья и Карлова университета в Чехии провели исследование, чтобы выяснить, каких живых существ люди считают самыми пугающими и отталкивающими. Результаты были опубликованы в British Journal of Psychology, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В эксперименте участвовали 1800 взрослых, средний возраст которых 33 года. При показе фото 20 животных они должны были оценить свой испуг и отвращение по пятибалльной шкале.

Первое место заняли пауки: они получили 4,39 балла за страх и 4,47 за отвращение. Вторую строчку заняли ядовитые змеи, получив 4,34 балла за страх.

Около 19% испытуемых сообщили о крайнем страхе перед пауками, в 10% посчитали самыми страшными гадюк. Это самые распространенные во всех частях света опасные для людей существа.

Тройку замыкают быки: они получили 3,84 очка. Меньше всего люди боятся улиток - 1,15 баллов, рыб - 1,15 баллов и кошек - 1,24 балла.

Лидерами по отвратительности стали паразиты: солитер - 4,83 балла, вошь - 4,83 балла и круглый червь - 4,79 балла. Авторы исследования объясняют это тем, что эти существа могут переносить серьезные заболевания: тиф, цистицеркоз и аскаридоз.

Лишь девять из 24 животных получили высокие баллы по обеим шкалам - страха и отвращения. Это тараканы, ядовитые и неядовитые змеи, вши, круглые черви, пауки, солитеры, осы и опарыши.

По мнению ученых, страхи помогают людям защищаться от опасности.

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