Когда выяснилось, что Венсан Кассель изменял своей жене Монике Беллуччи, все вдруг задались вопросом, а что вообще надо мужчинам, если даже таким идеальным женщинам изменяют. Почему же они изменяют умным и ухоженным красавицам? Этот вопрос задали мужчинам-пользователям популярных форумов. Так, многие назвали примерно одинаковые причины своих измен, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Жена-пила"

Конечно, самая распространенная претензия к женам - "вынос мозга". Мужчины рассказывают, что вечное недовольство жен заставляет их устремить свой взор на "легких и веселых женщин", с которыми "не напрягается голова".

"Моей жене не нравилось все - как я ем, чищу зубы, снимаю ботинки... Когда я совсем устал от этого, завел любовницу. А вот ее привлекало во мне все. И мои "золотые руки", и даже то, "как эротично я снимаю пиджак", - рассказывает один из пользователей Сети.

"Растворимая" женщина

Многие заявили, что им не нравилось, насколько жены "растворяются" в браке. Так, то, что жена посвящает себя единственной цели - заботе о своем мужчине, их самих через какое-то время начинает раздражать. "У нее не было увлечений, и я познакомился с интересной девушкой" - такой сценарий, оказывается, разрушил немало браков.

Постель раздора

Мужчины жалуются на то, что жены с появлением детей "забивают на секс". Причем они понимают, что у жен порой не бывает сил на постель, и самоотверженно терпят. Однако, через какое-то время сексуальные потребности берут верх над моралью, а "выпрашивать секс становится неприятно". Поэтому, "приходится искать его в других местах".

Предсказуемость не в моде

Каждый праздник в кино, а каждая годовщина в любимом ресторане. На каждый "выход" кудри, а на каждый вопрос ответ "давай, как обычно". Многие мужчины жалуются на предсказуемость своих вторых половин. А психологи утверждают, что мужчины, в большинстве своем, изменяют, потому что ищут не лучшее, а новое. Новых активностей, нового эротичного белья и, вместе с тем, новых ощущений.

"Не вижу женщину"

Немало мужчин признались, что за годы брака они перестали видеть в своих женах женщин. Не прачек, кухарок и матерей, а именно женщин. Они рассказывают, что жены выполняют колоссальную работу по дому, но в них "нет изюминки и стиля".

"Я не обернулся бы на свою жену на улице, и это очень обидно", - признался один из пользователей Сети.

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