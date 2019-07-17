У каждого человека, заставшего времена Советского союза, наверняка на антресолях хранятся вещи той легендарной эпохи. Кто-то считает их хламом и не расстается лишь из-за ностальгии, а между тем их можно продать за большие деньги.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Столовое серебро

Стоимость посуды напрямую зависит от пробы, завода-изготовителя, разумеется, ее состояния и рисунка. Кстати, поскольку приборы с рисунками выпускались куда реже, они и стоят дороже. Если у вас вдруг хранится чемоданчик с ложками-вилками, молочник или редкая сахарница, и вы желаете их продать, перед этим не пользуйтесь всем добром сами. К слову, ваша выручка может доходить до 40 тысяч рублей.

Елочные игрушки

Вот что-что, а эти предметы декора действительно навевают множество приятных воспоминаний о праздновании Нового года. Но если у вас сохранились старенькие елочные игрушки из ваты, сделанные в первой половине XX века, или же шарики с агитационными слоганами, вы можете заработать до 15 тысяч рублей.

Хрустальная посуда

Посуда из хрусталя, кажется, была почти в любой советской квартире. И к сожалению, большая часть этих тарелок, графинов и рюмок уже потеряла свою ценность. Если только это не дореволюционный хрусталь, который коллекционеры могут выкупить за несколько десятков тысяч рублей. Особенно ценится красная и синяя посуда.

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