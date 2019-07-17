В тату-искусстве мест не столь отдаленных тоже существуют свои тенденции. Однако некоторые рисунки заключенные набивают десятилетиями, и у каждого из их есть свое значение.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Нож на шее

Эту наколку расшифровать проще всего, смысл здесь лежит на поверхности. Таким кинжалом свое тело украшают те, кто однажды кого-то "подрезал".

Звезды под ключицами

Такая татуировка имеет два значения. Либо перед вами "отрицала" - человек, отрицавший тюремные порядки, либо же вор в законе.

Жук

Если встретите кого-то с этим насекомым на кисти руки, лучше держите ценные вещи при себе. Аббревиатура ЖУК расшифровывается как "Желаю Удачных Краж". Как правило, это символ карманника.

Купол

От количества куполов на теле человека напрямую зависит количество отсиженных им лет. Обычно их не менее трех, и эта наколка считается одной из самых популярных на зоне.

Божья матерь

Удивительно, но в тюрьме нередко можно встретить зеков с подобной татуировкой. Как правило, она говорит о том, что человек попал за решетку в малолетнем возрасте. Иногда Деву Марию набивают в качестве оберега от несчастий.

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