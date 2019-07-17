Если вы твердо решили остаться вместе навсегда, тогда посмотрите нашу подборку полезных рекомендаций, которые помогут укрепить отношения и сохранить брак.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 25 вещей, которые помогут с юмором относиться к разнообразным ситуациям, возникающим в семейной жизни, и понять, что вместе вы сможете преодолеть любые трудности.

1. Найти свое особенное место

Это может быть ресторан или просто кафе, куда вы частенько заходите, чтобы выпить вместе чашечку кофе. Или, возможно, у вас есть секретное место в парке, где вы гуляете или занимаетесь спортом. Такие "особенные" места очень сближают и оседают в памяти хорошими моментами.

2. Хорошие манеры

"Спасибо" и "пожалуйста", согласитесь, сказать не так уж сложно. Всегда благодарите свою вторую половинку и показывайте, что цените все ее старания. Не важно, будет ли это уборка, готовка, совместное чтение книги или что-то еще. Человеку важно понимать, что вам нравится то, что он делает. А если нет, то просто скажите об этом.

3. Знать, когда сказать те или иные слова

В самом начале отношений вы влюблены, и вас устраивает практически все в партнере. Но со временем розовые очки спадают, и вы начинаете замечать те мелочи, на которые раньше, по сути, не обращали никакого внимания. Поэтому так важно вовремя остановиться и, возможно, не произнести те или иные фразы, которые могут обидеть или задеть вашего избранника. А вот извиниться или признать, что вы были не правы, никогда не поздно! Даже если это не так. Вовремя погасить конфликт - очень важное качество в отношениях.

4. Поддерживать друг друга в трудные моменты

Будьте уверены, что во время брака вам выпадет немало испытаний. Но важно справиться с ними вместе и помнить, что все плохое рано или поздно всегда заканчивается.

5. Позволяйте своему избраннику насладиться остатками

Не важно, будь то последнее вкусное пирожное или ваш любимый напиток. Хорошо, не всегда! Но периодически давайте понять супругу, что вам для него ничего не жалко. Даже последнюю рубашку, если понадобится.

6. Наряжаться друг для друга

Если вы примеряете очередной наряд, размышляя, что о вас подумают коллеги/друзья/просто прохожие, а дома дефилируете в халатике и с пучком на голове, тогда будьте уверены, что вскоре ваш супруг перестанет видеть в вас сексуальную женщину и обратит свой взор куда-нибудь налево. Вам это надо?

7. Проводить время с другими семейными парами, которые вам нравятся

Это поможет укрепить вашу собственную привязанность и понять, насколько вам близок ваш избранник.

8. Уметь прощать друг друга

Когда люди долго живут вместе, они начинают раздражаться по мелочам. Однако очень важно пропустить эту фразу и уметь вовремя извиняться и прощать своего избранника.

9. Найти общие ценности

Противоположности, конечно, притягивают, но со временем становится все сложнее справляться с теми или иными ситуациями, если вы с супругом смотрите в противоположных направлениях. Схожие взгляды помогают укрепить отношения и доказывают, что вы выбрали действительно своего человека.

10. Придумать свои собственные традиции, которые будут понятны лишь вам

Например, каждую субботу отправляйтесь на прогулку в парк, отпразднуйте свою личную дату (встречи, поцелуя, бракосочетания), радуйте друг друга милыми открытками, букетиками, сладостями или другими вещами.

11. Оставлять друг другу любовные послания

На кровати, на холодильнике или просто помадой на зеркале. Это поднимает настроение и показывает человеку, что он занимает все ваши мысли.

12. Уважать своего избранника

Никогда не демонстрируйте (особенно на публике) неуважительное отношение к вашей второй половинке. Во-первых, это очень неприятно. А во-вторых, говорит плохо прежде всего о вас, ведь вы же сами выбрали этого человека, поэтому критиковать его на людях не стоит.

13. С размахом отмечать каждый год

Не важно, будет ли это шикарный ресторан с друзьями или столик на двоих на берегу океана. Главное, что этот день будет для вас особенным, и вы еще раз даете возможность вспомнить, как начиналась ваша история.

14. Распечатать совместные фотографии и поставьте их в рамку

Снимки на компьютере или телефоне - это, конечно, хорошо, но нет ничего трогательнее, чем рассматривать семейные фотографии, любовно расставленные в комнате.

15. Целовать друг друга вместо приветствия и на прощание

Это сближает и позволяет насладиться минутами счастья.

16. Делать комплименты своему избраннику

Особенно на публике. Поверьте, человеку очень важно знать, что он все еще притягателен для вас и вы его действительно любите.

17. Заставлять вашу половинку смеяться

Уметь с юмором относится к любой ситуации - это действительно искусство, которое особенно начинаешь ценить, живя с человеком не один год. Если вам действительно хорошо вместе и вы улыбаетесь, глядя друг на друга, тогда за свой брак можно не переживать. Ведь ничто так не сближает, как смех!

18. Оставлять время для себя

Не забывайте о своих интересах. Вместе проводить время, конечно, очень важно, но у вас должны быть и свои увлечения. Нельзя полностью растворяться в человеке, забывая о себе.

19. Отключать телефоны и наслаждаться друг другом

Возьмите за правило несколько дней в неделю выключать все гаджеты и проводить время друг с другом. Вдвоем. Обязательно найдите на это время. Ведь друзья, родственники и работа подождут, а вот любимый человек в какой-то момент может начать отдаляться от вас.

20. Позволять избраннику проявлять активность

Возможно, не каждый день. Но периодически давайте возможность своему возлюбленному взять все в свои руки и сделать что-то самостоятельно. Пусть он почувствует себя главным и поймет, что вы доверяете ему.

21. Придумать свой язык или шутки, понятные только вам

Пусть это будут какие-то милости или слова, связанные с определенными приятными моментами. Главное, чтобы вы вдвоем понимали, о чем идет речь, и загадочно улыбались над собственными забавными выражениями.

22. Попробовать что-то новое

Так важно не заскучать в отношениях и каждый раз удивлять свою вторую половинку. Возможно, вы захотите вместе посетить танцевальный класс, студию йоги, отправиться в поход или научиться вместе готовить. Главное, чтобы это доставляло вам удовольствие и сближало.

23. Помнить хорошие моменты

Так приятно, глядя на снимки или слушая какую-нибудь композицию, вдруг одновременно сказать: "А ты помнишь, как мы?" Главное - чтобы у вас было больше таких моментов, вспоминая о которых, вы проникались к своему избраннику еще большей симпатией и уважением.

24. Проявлять доброту

Не забывайте заботиться о своей половинке и будьте уверены, что она ответит вам тем же. К тому же проявление заботы - еще один способ выразить, как сильно вы любите своего избранника.

25. Праздновать маленькие победы

Награждайте себя или избранника за любые, даже самые маленькие достижения. Не игнорируйте такие моменты и внимательно относитесь к тому, что действительно важно для вашего супруга.

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