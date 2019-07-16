Канадские ученые обнаружили в оболочке сердца особые клетки, способные лечить больное сердце, такое открытие может привести к появлению новых методов лечения. Об этом исследовании группы ученых Университета Калгари во вторник сообщается в журнале Immunity, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лаборатории университета обнаружили в околосердечной сумке мышей особые клетки - макрофаги Gata6+, которые помогают лечить больное сердце. Клетки были обнаружены в перикардиальной жидкости у мыши с больным сердцем. Открытие может привести к появлению новых методов лечения пациентов с сердечными болезнями", - говорится в статье.

После открытия клетки у мышей кардиохирург обнаружил такие же клетки у людей, страдающих от болезней сердца. Это открывает новые возможности лечения и дает надежду миллионам больных людей, считают исследователи.

"Врачи, лечащие сердечно-сосудистые заболевания, никогда ранее не исследовали возможность того, что за пределами сердца могут быть клетки, которые лечат и заживляют повреждения сердца. В отличие от других органов у сердца очень ограниченная возможность к самовосстановлению, поэтому болезни сердца являются главной причиной смертей в Северной Америке", - уточняется в статье.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!