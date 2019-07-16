Худший в мире город для покупки жилья в кредит - венесуэльский Каракас, а лучший - американский Детройт, следует из материалов, опубликованных порталом Numbeo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по подсчетам аналитиков, у жителей Каракаса на выплату ипотеки ежемесячно уходит более 3700 процентов среднестатистического дохода семьи. Немногим лучше ситуация в аргентинском Буэнос-Айресе, где этот показатель равен 948 процентам, и в иранском Тегеране (почти 620 процентов). В топ-10 городов с наименее доступными жилищными кредитами также попали Коломбо (Шри-Ланка, 503 процента), Мумбаи (Индия, 474,5 процента), китайские Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай (367, 362 и 336,6 процента соответственно), Катманду (Непал, 352 процента) и Пномпень (Камбоджа, 350 процентов).

Рейтинг лучших для обслуживания ипотеки городов возглавил Детройт (США), где она "съедает" всего 11,4 процента среднемесячного дохода семьи. Места в десятке достались также американским Хантсвиллу (штат Алабама), Талсе (Оклахома), Далласу (Техас), Литтл-Року (Арканзас), Буффало (Нью-Йорк), Форт-Уэрту (Техас), Хьюстону (Техас), Канзас-Сити (Миссури) и Джексонвиллу (Флорида). В них семьи тратят на выплату ипотеки от 12,3 до 15,6 процента заработков.

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