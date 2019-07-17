Исследователи из Университета Базеля обнародовали переведенное ими письмо возрастом 1700 лет. Редкий артефакт проливает свет на то, как жили ранние верующие христиане. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Текст был написан человеком по имени Арриан его брату Паулюсу - автор размышляет в нем о вере, местной политике и еде в Римской империи.

По словам ученых, согласно находке, не все христиане подвергались гонениям в Римской империи - это противоречит тому, как их изображают обычно.

"В письме содержатся указания на то, что в начале третьего века христиане жили за пределами городов в египетских внутренних районах, где они занимали политические руководящие должности и не отличались от своей языческой среды в повседневной жизни", - уточнила профессор древней истории в Университете Базеля Сабина Хюбнер.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!