Сегодняшний гороскоп, в отличие от предыдущего дня, - обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.

Овен

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Овна. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Овен настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Овен - настоящий телепат.

Телец

Сегодня Телец способен привлечь на свою сторону полезных и нужных ему людей - если только он всерьез задастся этой целью. День наделяет его всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Телец сегодня должен сам выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся его неотразимому обаянию.

Близнецы

Сегодня - отличный день для Близнецов! Им не грозит почувствовать себя одинокими, наоборот, окружающие будут буквально разрывать их на части. Возможно, разные люди пригласят их провести вечер в их компании, и Близнецам придется решать, кто для них интереснее! Вообще, сегодня Близнецы способны получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко они смогут проявить свою индивидуальность, находясь в группе, - такая уж особенность у этого дня!

Рак

Сегодня Рак сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления - такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Рак способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Рак получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Лев

Сегодня, если у Льва намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Лев сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Льва, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Дева

Сегодня удел Девы - помогать окружающим, особенно близким. У Девы может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Дева способна терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость - для этого Деве сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Весы

Сегодня Весы настроены на борьбу, однако бороться им будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить им победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Весами, достаточно им предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Весы сегодня будут чувствовать себя "на коне", а в роли организатора или миротворца им просто не будет равных!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить время решению проблем с близкими людьми - если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Скорпион, и его близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам - и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Стрелец

Сегодня в повседневных задачах Стрелец может действовать на автопилоте - настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Стрельца, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Козерог

Сегодня Козерога ждет много встреч - и запланированных, и внезапных - каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Козерога способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком "плюс", но и "минус", поэтому Козерогу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Водолей

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Водолея, и он вполне способен им ее оказать! День наделяет его уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Водолею следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать его совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня его советы будут отличаться продуманностью, Водолей способен ясно видеть суть вещей, а потому сумеет легко вычислить слабые места любого плана.

Рыбы

Сегодня Рыбам следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать ими: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Рыбам провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Рыбы окажутся против воли втянутыми в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет им ничего. А в худшем - принесет проблемы.

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