В наше время мало кто знает приметы и обычаи наших предков, а ведь они были намного мудрее нас. Их поверья и суеверия не напрасны, они вытянуты из многовековых жизненных наблюдений, которые доказывают связь между приметами и грядущими событиями в жизни человека, семьи и окружения.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Чтобы вас не коснулись негативные события, избавьтесь от привычек, которые мешают вашему благополучию.

Мелочь. Мелочь является тоже деньгой, как и купюра. И относиться к ней нужно также уважительно. Если в кошельке нет отделения для мелочи, нужно приспособить для нее какой-нибудь мешочек или футляр. Везде разбросанная мелочь притягивает бедность и семейные неурядицы.

Мятые скомканные купюры. Не мните бумажные деньги и не носите их скомканными и распиханными по карманам, чтобы не привлечь к себе предательство и бедность. Деньги любят порядок. Разместите купюры в кошельке, не сгибая их, и предпочтительней разложить их по номиналу.

Худые карманы. Все прохудившиеся карманы, сумки, авоськи, кошельки и другие аксессуары для хранения должны быть заштопаны или заменены на новые. Через образовавшиеся дырки уходит энергия и ваше счастье.

Крошки. Оставленные после употребления пищи крошки на столе привлекают проблемы и неурядицы. Уборка, это своего рода ритуал, который устраняет неприятности. Чтобы не обречь себя на переживания и невзгоды, убирайтесь почаще в доме, в сумке, в машине и на рабочем столе.

Беспорядок на обеденном столе. На столе не должны находиться пустые, а тем более грязные тарелки и стаканы, чтобы не привлекать неприятности и ссоры. А оставленный на ночь нож, может обрести жильцов на скандалы, размолвки и несчастье, а также навлечь на дом пожар или кражу. Никогда не забывайте о поддержании порядка на столе, чтобы избежать серьезных последствий.

Замершие часы. Часы, которые остановили свой ход, притягивают негатив, болезни и финансовые потери. Чтобы не привлечь в дом негатив, следите за их работой и не допускайте их долгого простоя. А сломанным часам вообще не место в вашем доме и на запястье.

Выброшенный хлеб. Не выкидывайте остатки хлеба в мусорное ведро, чтобы не привлекать к себе бедность и финансовую несостоятельность. Покормите им птиц, чтобы неприятности обошли вас стороной, а общение с природой дало силу и хорошее настроение.

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