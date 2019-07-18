Наука идет вперед. С каждым днем она открывает человечеству всё больше и больше фактов о нашем прекрасном мире. За всеми уследить невозможно. Но редакция предлагает тебе 18 из тех, о которых ты наверняка еще не слышал.

Есть феномены, которые трудно объяснить, потому что человеческий мозг не настолько всесилен, чтобы разгадать абсолютно всё. Кое-что необходимо просто принять как данность вне зависимости от того, понимаем мы это или нет.

Колибри - единственная птица, которая умеет летать задом наперед.

Бактерии, что живут в твоем организме, при наличии благоприятной среды могут увеличивать количество клеток, из которых состоят, в 10 раз.

Отпечатки пальцев коалы нельзя отличить от человеческих отпечатков, даже если рассматривать их под микроскопом.

Животное тихоходка - самое неубиваемое на Земле. Оно способно выжить при температуре ниже нуля, в кипящей воде, в радиационной атмосфере и даже в вакууме.

Тираннозавры по отношению к стегозаврам жили так же давно, как и последние по отношению к нам. У них не было шанса встретиться.

У дождевого червя пять сердец.

Сердце голубого кита настолько большое, что ребенок мог бы спокойно подплыть к нему по артериям животного.

ДНК человека на 50 % совпадает с набором ДНК банана.

Мёд - единственный продукт, который не портится.

День на Венере длится дольше года.

В одном стакане воды молекул больше, чем стаканов воды во всех океанах планеты вместе взятых.

Теоретически, если ты просверлишь сквозь планету Земля отверстие и прыгнешь в него, то окажешься на другом его конце через 42 минуты. Но не факт, что живым.

Из космоса можно видеть линию раздела между Западной и Восточной Германией. Так происходит за счет того, что в этих регионах используются разные типы освещения.

На вершине Эвереста уже есть мобильная связь. 8 848 м над уровнем моря!

За 14 лет до крушения "Титаника" была опубликована новелла о таком же по габаритам корабле, с тем же названием, который ушел под воду при подобных обстоятельствах.

Нил Армстронг вынужден был заполнить форму эмигранта после того, как вернулся с Луны.

Французский был официальным языком Англии более чем сто лет.

За две минуты мы делаем больше фотографий, чем всё человечество за предыдущие 19 столетий.

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