Житель Калифорнии, США, записал на видео, как его дочь безутешно плачет. В этот самый момент мужчина говорит девочке в присутствии её младшей сестренки, что настала его очередь плакать и начинает гримасничать. Ну а потом предлагает дочерям поплакать по очереди. Хотите верьте, хотите нет, но девочка больше не хочет плакать. Мужчина показал простой трюк, позволяющий быстро успокоить плачущего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Мужчина говорит, что этот трюк работает с любым ребенком.

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