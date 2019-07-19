Сегодня звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций. В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать - сегодня очень трудно остановиться или сказать "нет". Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Овен

Сегодня Овну стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают ему: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Овен сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Телец

Сегодня Телец просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Тельца будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Телец сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

Близнецы

Сегодня Близнецам представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Близнецам не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Близнецов важную роль!

Рак

Сегодня Рак сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Рака возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Раку потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Лев

Сегодня день будет наполнен для Льва всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Льву легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Льву правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Льву прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Дева

Сегодня на глазах Девы будут надеты увеличительные линзы: она будет склонна все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Девы разделятся по черно-белому принципу: что-то она может идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Девы, которые имеют шанс услышать от нее немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Дева сегодня способна замечать то, что обычно от нее скрыто. Это поможет ей в любых делах, требующих внимания.

Весы

Сегодня энергичность и жизнелюбие Весов расцветят их жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут их к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Весам же сегодня это утверждение неприменимо! Они сумеют поднять настроение не только себе, но и всем, кто их окружает. А заодно Весы сегодня не упустят возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Скорпион способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Скорпион сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Стрелец

Сегодня ситуация будет держать Стрельца в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Стрелец сумеет вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Стрельцу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Козерог

Сегодня Козерог рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Козерога, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Козерога сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Водолей

Сегодня день Водолея обещает пройти под девизом: "Я сам!". Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Водолею успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Водолей не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Водолей может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Рыбы

Сегодня в голову Рыб буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Рыбам следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи им обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Рыб, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Рыб, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

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