Если Париж традиционно считается городом любви, то, пожалуй, Францию можно без зазрения совести назвать самой романтичной страной. И кто бы мог подумать, что именно в этом государстве влюбленным запрещено целоваться на перронах вокзалов?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Довольно странный на первый взгляд закон появился более 100 лет назад в 1910-м. Учредившие его объяснили запрет так -постоянно целующиеся пары нередко задерживают отправление поезда, что создает массу проблем.

До принятия закона понимающие машинисты ждали, пока влюбленные пассажиры и их провожающие доцелуются. В конце концов, нужно же уважать чужие чувства. Из-за этого расписания сбивались, а поезда опаздывали, что доставляло неудобства огромному количеству людей.

Чтобы хоть как-то облегчить незавидную участь пар, на некоторых вокзалах установили пресловутые kissing zone -площадки для поцелуев. Но, что для одних хорошо, для других несчастье и, очевидно, что людям с разбитым сердцем лучше на эти зоны не натыкаться.

Но, кстати, несмотря на формально действующий закон, если люди будут целоваться посреди перрона, никто им и слова не скажет и наказания также не последует. Все-таки за век с лишним многое изменилось, - теперь и влюбленные с поцелуями долго не затягивают, и поезд уже точно ждать никого не будет.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!