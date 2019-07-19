Ни для кого не секрет, что мода циклична и рано или поздно возвращается. Однако в мире существует как минимум пять вещей, которые вряд ли когда-нибудь снова станут актуальны. Они настолько нелепы и уродливы, что есть лишь один выход - забыть о них как о страшном сне.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Заниженная талия

До неприличия низкие джинсы или брюки - мы помним, как в начале нулевых по этому предмету гардероба сходили с ума девушки по всему миру. И да, их носили не только простые смертные, но и знаменитости вроде Хилари Дафф, Кристины Агилеры и Бритни Спирс.

Крошечная молния, выглядывающее нижнее белье - не единственные минусы этого одеяния. Джинсы с заниженной талией крайне неудобны, и к тому же они совсем не льстят фигуре, визуально укорачивая ноги и расширяя бедра.

Мы, конечно, не спорим: такие брюки носили, чтобы придать образу сексуальности, но разве непропорциональная фигура - это красиво? Если у вас все еще завалялась в шкафу пара джинсов с низкой посадкой, можете смело от них избавляться!

Массивная пряжка

Существует множество вещей, которые не несут абсолютно никакой полезной функции. Они призваны украшать и добавлять образу шарма. Что же... Широкий пояс с огромной нелепой пряжкой - вещица как раз из этой категории. Правда, ни о какой красоте в данном случае не может быть и речи! Такой аксессуар куда больше напоминает трофей чемпиона по боксу, нежели модную деталь гардероба.

Советуем обратить внимание на более изящные и сдержанные варианты. Их функция вполне ясна: выделять линию талии и действительно украшать.

Платье-бандаж

Маленькое обтягивающее формы платье всегда было и будет вещью на все времена. Однако стоит знать разницу между сексуальностью и пошлостью. Ко второй категории как раз и относится платье-бандаж. То самое, что напоминает эластичные бинты. Бандажное платье нового поколения - изящное, простое и соблазнительное. Оно не кричит о сексуальности своей хозяйки, а скорее шепчет.

В общем, если не хотите быть похожей на "ночную бабочку", советуем отправить бандажное мини либо на помойку, либо в недра гардеробной. Вы можете иногда с ностальгией доставать его из шкафа, но не более того. В моду такой наряд не вернется никогда!

Платформа + шпилька

Туфли на платформе, на шпильке да еще и с открытым мыском - очень и очень странная обувь. Удивительно, но какое-то время назад женщины в каждом уголке мира покупали сразу по несколько таких пар.

Но посмотрим правде в глаза. Туфли с таким "гремучим" сочетанием декора и деталей просто не могут украшать женскую ногу. Да и образ в присутствии этого аксессуара сразу становится каким-то совсем уж нелепым. Ходить на платформе и на шпильке, да еще и с вываливающимися из отверстия на мыске пальцами - совсем не эстетично. Более умная покупка - классические лодочки на шпильке или босоножки на танкетке.

Сочетание несочетаемого

Да, иногда несочетаемые на первый взгляд вещи могут составить отличный тандем. Но стоит очень осторожно обращаться с этим трендом. Если не хотите быть похожей на фрика, не перебарщивайте с деталями. Пять вещей из разных опер в одном наряде, какими бы стильными они не были, скорее всего, превратят вас в посмешище. Хотя, мода - ветреная натура, которая иногда приемлет даже самые неожиданные сочетания.

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