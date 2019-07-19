Если эти пять пунктов описывают вас, то вы находитесь в добровольном рабстве. Что делать в таком случае - подскажет психолог.

Когда рождается ребенок, вам кажется, что достаточно его холить, лелеять и баловать, чтобы, став взрослым, он поблагодарил вас за подаренное ему счастливое детство. Но это только мечты, в реальности такие родители оказываются заложниками своих чувств, превращаясь в марионеток, за чьи веревочки дергает собственный ребенок.

Как понять, где вы ошиблись, что сделали неправильно, чтобы предотвратить подобное "рабство"? На эту тему "Летидор" побеседовал с семейным психологом, писателем, основателем и руководителем Клуба знакомств "Классика отношений" Ольгой Романив, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Вы бросаете все дела и кидаетесь к ребенку по первому зову

Как бы сильно вы ни были заняты, любой призыв вашего ребенка требует моментального присутствия, и причины знать совсем не обязательно. Это может быть ушибленная коленка, нежелание есть суп, двойка по математике или паук, увиденный в книжке или по телевизору.

Ребенку не важно, чем вы заняты и как далеко находитесь, вы ему нужны и точка - бросайте все дела и прилетайте к нему.

Степень важности произошедшего - дело десятое, главное - его слово, его призыв.

Совет

Не кидайтесь сломя голову к ребенку по первому требованию, рисуя в своем воображении самые страшные картины, - узнайте причину, по которой ребенок срочно хочет вас видеть. Объясните ему и помните сами, что у вас есть другие важные дела, и бросить их сиюминутно вы не можете.

Научите ребенка понимать, когда действительно необходимо ваше присутствие рядом, а когда нет особой срочности.

Вы потакаете всем прихотям

"Я хочу мороженого на завтрак, потом поиграть в видеоигры, выпить лимонад, поваляться в кровати с чипсами и не пойти в школу" - это, конечно, свободный набор требований, который может быть высказан вашим ребенком. Причем это один из мягких и самых распространенных вариантов в зависимости от возраста ребенка и ваших поблажек. Он привык, что вы выполняете все его просьбы, готовы взять кредит на совершенно ненужную и дорогостоящую вещь, обделяете себя в необходимых покупках, лишь бы ребенку было хорошо, "потому что он этого хочет".

А когда вы в последний раз думали о себе и своих желаниях?

Вы готовы носить несколько лет подряд изношенную обувь, лишь бы у вашего ребенка были крутые брендовые вещи? Неужели это стоит истинной любви между родителями и детьми?

Поймите, благодаря подаркам в ущерб себе вы вырастите в ребенке эгоиста, не привыкшего думать о ком-то еще, кроме себя.

Совет

Представьте себе ситуацию, что ваш ребенок попросил что-то, что вы не в силах ему дать, - звезду с неба, дорогостоящую поездку, покупку не по средствам и не по возрасту. В случае, когда вы не сможете дать ему желаемое, какой будет реакция? Истерика? Он не будет разговаривать с вами неделю? Объявит голодовку?

Поймите одно: своими действиями ребенок демонстрирует власть над вами, а вещь - всего лишь повод эту самую власть подтвердить и упрочить. Научитесь отказывать ребенку и любить себя - не надо делать что-то для него в ущерб себе.

Но отказывайте не просто так, а объясняйте причину.

И если что-то, что ребенок очень хочет получить, действительно важно и нужно, то поставьте ему ряд условий, в случае выполнения которых подарок будет куплен. Например, используйте распределение домашних обязанностей или хорошие отметки в школе за четверть.

Вы не устанавливаете границ

Ваш ребенок без стука заходит в вашу спальню в любое время, берет то, что ему нравится или просто захотелось, начиная с предметов гигиены и заканчивая одеждой и украшениями. Ребенок-подросток, привыкший, что ему ни в чем не отказывают, разделений на "твое", "мое", "наше" не понимает, а живет по принципу: все для меня. Он может потратить деньги из семейного бюджета на свои личные нужды.

При этом ему будет абсолютно все равно, на что вы планировали их потратить.

Совет

С раннего возраста объясняйте ребенку, что хорошо, а что плохо. Ребенок должен расти с пониманием того, что есть вещи, игрушки его, а есть чужие. Также задача родителей - научить ребенка уважать личное пространство каждого человека, дать понять, что существуют границы, нарушать которые нельзя.

Вы выполняете его указания, а не распределяете обязанности

"Мам, у меня в комнате грязно. Может, ты уберешь там наконец?", "Пап, мне срочно нужно сделать это деревянное панно! Ты же занимался этим в детстве, так помоги сыну и сделай!" Честно ответьте себе на вопрос: вы часто слышите подобные высказывания от ребенка?

В 10 случаях из 10 вы бросаетесь выполнять приказ маленького военачальника. И чем взрослее становится ваш ребенок, тем требовательнее становятся его приказы. Порой они начинают смахивать на угрозы, ведь он ваш сын (ваша дочь) и вы должны делать то, что он хочет.

Часто для шантажа в случае вашего отказа используется главный козырь - "вы меня не любите!".

Совет

Задайтесь вопросом: а любит ли вас ваш ребенок? Или он просто умело манипулирует вами? Подумайте, когда и с чего началось пользовательское отношение к вам.

А началось оно в раннем возрасте с мелочей: не лезь - ударишься, я сделаю сама и так далее.

Вы не привлекали ребенка к домашним делам, не пытались ему помочь с уроками и поделками, а просто делали все сами. Теперь результат, как говорится, налицо.

Не бойтесь потерять время на объяснение или совместную работу с ребенком, привлекайте его к домашнему труду - пусть вытирает пыль, помогает вам лепить пирожки, кормит кота или выгуливает собаку. Ребенок с раннего возраста должен знать, что обязанности есть у каждого человека, а вам тоже нужно отдыхать, а не делать за него его работу.

Вы защищаете его, когда он не прав

Любая мать бросится защищать своего ребенка, но всегда важно понимать причину случившегося, узнать, кто виноват. И стоять горой за своего ребенка в случае его неправоты - не самое лучшее решение, ведь он будет считать, что плохие поступки сойдут ему с рук.

Часто ребенок начинает пользоваться такой материнской защитой, дома ведет себя прилежно, создавая видимость воспитанного человека, но за приделами квартиры он кардинально меняется. А вы потом выслушиваете, что ваш сын натворил в школе или дочь пропускает уроки.

Совет

Ребенок должен видеть в вас защиту и заботу, должен понимать, что вы не просто отвечаете за его благополучие сегодня, но и несете ответственность за то, каким человеком он станет в будущем.

От ошибок и шалостей не застрахован никто. Порой, правда, шалости оказываются жестокими или просто с серьезными последствиями. Именно в этих случаях ваш ребенок должен понимать и знать, что он несет ответственность за произошедшее, а перекладывать вину на кого-либо другого как минимум неэтично.

Чтобы вырастить честного и ответственного человека, научите ребенка отвечать за слова и поступки, пусть он научится понимать и принимать свою вину, узнает, что такое справедливое наказание без попустительства с вашей стороны.

Но все это должно делаться не с подачи силы, а нормальным языком: ребенок должен понять, а не бояться.

Воспитание ребенка - процесс долгий и важный. Помните, что детско-родительская взаимосвязь - это не общение хозяина с рабом, а отношения любящих родителей с любящим ребенком.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!