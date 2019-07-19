Можешь ли вы, положа руку на сердце, сказать, что в вашем любимом фильме нет ляпов?

Съемки фильма - это чрезвычайно трудоемкий процесс, и очень просто упустить какую-либо деталь. А ведь, как известно, дьявол именно там.

Представьте, сколько усилий затрачивает режиссер, чтобы, к примеру, продолжить сцену, которую он снял несколько месяцев назад. Неудивительно, что буквально каждый фильм наполнен всевозможными ошибками, но ведь это не мешает нам получать от кино удовольствие. Однако всегда найдутся умники, которые подмечают каждый ляп в кадре.

О таких кадрах мы и поговорим.

"Пираты Карибского моря"

Всеми любимый Джонни Депп во всеми любимых "Пиратах Карибского моря" носит бандану всеми любимого бренда "Адидас". Продакт-плейсмент в действии.

"Чужой"

В фильме некогда гениального Ридли Скотта исследователи носят капюшоны под шлемами. Но после нападения лицехвата капюшон чудесным образом исчезает.

"Криминальное чтиво"

Даже фильмы, входящие в десятку лучших, имеют промахи. В лучшем, по мнению многих, фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" есть непростительный ляп. В сцене спасения героини Умы Турман место для укола отмечено маркером, а в следующей сцене следа от маркера уже нет. Даже в титрах не указали.

"Подозрительные лица"

В сцене перед ограблением мы видим взлетающий Боинг-747, а спустя мгновение это уже Боинг-767. Эволюция, она такая.

"Мария-Антуанетта"

Почему бы и не надеть конверсы в XVIII веке?

"Далласский клуб покупателей"

На плакате за спиной главного героя изображен автомобиль Lamborghini Aventador. Казалось бы, ну и что? Но действие фильма происходит в 1985 году, а эту модель начали выпускать лишь в 2011 году.

"Гладиатор"

И опять Ридли Скотт. Согласно изысканиям мэтра, римляне выиграли битву при Карфагене благодаря колесницам на газу.

"Темный рыцарь: Возвращение легенды"

Очевидно, готэмские журналисты грамотностью не отличаются. Верное написание - heist. Хотя это неудивительно, Бэтмен, небось, постоянно отвлекает.

"Бесславные ублюдки"

Как известно, лучшая черта Тарантино - диалоги, а не костюмы. Так что исчезающие знаки отличия - это пустяк.

"Бойцовский клуб"

Пропотеть за секунду как после марафона тебя заставит фильм, а уж тем более книга. Ну а если играешь в нём...

"День независимости"

Уилл Смит настолько крут, что облака расступаются при съемке актера крупным планом.

"Мстители"

Ну а куда без них? У Капитана Америка не только сверхпрочный щит, но и самовостанавливающаяся броня.

"Назад в будущее"

Разница между кадрами - пара секунд. DeLorean не просто путешествует во времени, но и полностью плюет на пространственно-временной континуум.

"Титаник"

С этим кораблем изначально было что-то не так. Вот и палуба постоянно меняется.

"Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение джедая"

Ландо Калриссиан не только генерал и контрабандист, но и мастер переодевания. В далекой-далекой галактике его рекорд абсолютен - 2 секунды!

"Терминатор 2: Судный день"

Дополнительная функция Т-1000 - восстановление лобовых стекол.

"Третий лишний"

Один из самых классических ляпов в кино - перевернутый телефон.

Конечно, список киноляпов намного длиннее. Если не нашел свой фильм, не время отчаиваться, уверен, в нём тоже есть свои промахи. Это не значит, что теперь нужно в каждом кадре выискивать ошибки, просто продолжай получать удовольствие от просмотра.

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