https://news.day.az/unusual/1139520.html Попытка прикинуться зеброй в африканской саванне обернулась провалом - ВИДЕО
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Попытка прикинуться зеброй в африканской саванне обернулась провалом - ВИДЕО
В африканской саванне двое парней облачились в костюм зебры и решили влиться в стадо. Однако все пошло совсем не так, как они планировали, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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