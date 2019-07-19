Фотогеничный козел по кличке Рамос стал звездой после того, как его хозяин Ахмад Фадзир опубликовал его фотографии в сети. Об этом со ссылкой на сюжеты малайзийских телеканалов сообщает Daily Mail.

По словам 21-летнего Фадзира, всего у него почти два десятка коз зааненской породы, однако лишь у этой особи есть хохолок на голове. К тому же козел умеет позировать перед фотообъективом и улыбаться, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Хозяин сделал несколько снимков Рамоса и выложил их в сеть. Неожиданно они получили множество лайков и одобрительных комментариев. Некоторые пользователи сети сравнивали козла с корейскими K-Pop-звездами. "Я не ожидал, что фотографии станут вирусными", - пояснил хозяин козла.

Фермер заметил, что Рамос стал для него "любовью с первого взгляда", как только он увидел его на рынке скота. Ему пришлось заплатить за него достаточно высокую цену - 750 малайзийских ринггитов. Фадзир признался, что нередко получает предложения о продаже необыкновенного козла, однако всегда отвечает на них отказом.

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