Культовый фильм Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" давно разошелся на диалоги и кадры. Поклонники с первого взгляда узнают каждую сцену фильма. Однако изначально в фильме планировалось 7 серий, а не 5. На финальном монтаже многие сцены были убраны - иногда по цензурным соображениям, иногда ради стройности сюжета. Большинство этих эпизодов есть в романе братьев Вайнеров, но в фильм не попали.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Интимная сцена Шарапова и Вари

Ее сняли в соответствии с романом и должна была следовать после танца Вари и Шарапова. Однако позже от нее отказались, сочтя лишней для романтических отношений героев.

Плевок Промокашки

В заключительной серии Промокашка, который выходит из подвала, не только поет блатные песни и задирается, но и плюет в лицо Жеглову. Естественно, сцену, где вор плюет в лицо капитану милиции, вырезали как недопустимую. Кстати, в роли охранников снялись настоящие ветераны милиции и Иван Бортник даже получил пару настоящих ударов при задержании его героя - настолько убедительной им показалась его игра.

Война

В прологе должны были показать боевое прошлое Шарапова и Левченко. Они переходят линию фронта, чтобы доставить пленного "языка". Актеры были вынуждены раз за разом залезать в холодную воду, при том, что Виктор Павлов только недавно оправился от воспаления легких. Но из-за хронометража от сцены потом отказались. Роль пленного немца сыграл старший сын Марины Влади - Пьер Оссейн.

Смерть Вари

В книге и первоначальном варианте картины Шарапов, выбравшись из логова бандитов, узнает, что Варя погибла на посту. А ночью герой видит об этом вещий сон. Но руководство Гостелерадио настояло, что финал должен быть оптимистичным. В итоге досняли сцену, где Шарапов видит любимую девушку с ребенком на руках. Так как сцену снимали последней, у актрисы Натальи Даниловой уже другая прическа - для следующих съемок.

Разрыв с Жегловым

В произведении Вайнеров Шарапов после гибели Левченко при задержании отказывается работать с Жегловым дальше. Он говорит, что Жеглову нравится убивать. Но в фильме тандем сыщиков-соперников решили сохранить, несмотря на скрытый конфликт и неприятие Шараповым методов Жеглова.

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