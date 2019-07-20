Специалисты считают, что сны несут в себе особый смысл. Самое главное - относиться серьезно к тому, что вы увидели, а также уметь разгадывать тайные символы каждого сновидения. Существуют сны, которые предсказывают совершенно разные события в жизни человека.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Подвенечное платье

Многие женщины воспринимают такой сон буквально, считая, что в скором времени они действительно выйдут замуж. Однако не всегда такое сновидение говорит о личном торжестве. Здесь рекомендуется отнестись серьезно к трактовке этого сна, вспоминая детали увиденного. Так, если вы вдруг во сне примерили на себя чужое платье, тогда в ближайшее время готовьтесь взвалить на себя груз проблем вашего ближайшего окружения. При этом проблемы могут быть трудно решаемыми, а в вашей помощи будут нуждаться сильно. Если на платье был бант, тогда в скором времени можно ожидать положительных изменений в финансовой сфере. Обратите внимание и на платье, которое оголяет вашу спину. Такой сон может указать вам на то, что среди вашего окружения есть человек, который вам завидует и может предать.

Смена прически

Смена имиджа может также говорить о многом. Если вы сменили во сне цвет волос, тогда, возможно, в скором времени вас ожидают перемены в личной жизни. Расчесываться во сне, а также менять длину волос чаще всего снится к расставанию или переживаниям на личном фронте.

Дорога

Стоять посередине дороги одному предсказывает период одиночества в вашей жизни. Перекресток говорит о важном жизненном выборе, который предстоит сделать в ближайшее время. Дорога может рассказать вам и о дальнем путешествии, однако стоит учитывать, что в этом случае вы должны видеть дорогу из окна поезда или автомобиля. Песчаная дорога может указывать на трудности, с которыми вы с легкостью справитесь.

Коробка

К финансовым трудностям чаще всего снится пустая коробка. Если же в коробке что-то лежит, но этот предмет трудно разглядеть, то, возможно, ваши близкие от вас что-то скрывают. Этот секрет вам предстоит разгадать в скором времени.

Море

Если во сне вы вдруг оказались на берегу моря, то этот сон принесет в вашу жизнь неплохие перемены, связанные с вашим внутренним миром. Вы многое поймете и осознаете и будете готовы что-то поменять. Если вы с удовольствием плаваете в море, то этот сон предвещает вам хорошие новости, которые могут вас удивить. Не очень чистая вода в море укажет вам на сплетни за вашей спиной.

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