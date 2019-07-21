Сегодня звезды гороскопа склоняют к тому, чтобы концентрироваться на своих чувствах, и если поддаться негативу, весь день может пойти насмарку. Постарайтесь не пускать обиды в сердце - они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным. В этом случае ваша энергичность, высокая работоспособность и усидчивость, характерные для этого дня, несомненно, откроют двери вашему успеху.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Овна к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня - идеальный день для того, чтобы Овен подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы - когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Телец

Сегодня Телец имеет все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Его внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Тельца будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Близнецы

Сегодня Близнецам необходимо настроиться на работу, однако сделать это им будет нелегко! День потребует от них концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Близнецы готовы продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить их из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что они запланировали, Близнецам следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором они могут запереть дверь на ключ, - вот все, что нужно Близнецам, чтобы свернуть сегодня горы!

Рак

Сегодня Рак будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Раку не откладывать это на другой день. Не важно, кто это - любимый человек Рака, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Лев

Сегодня Льву может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте - все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Лев. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Лев не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ей не стоит ничего доказывать - ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Деве взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ей не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у нее минимум душевных сил - к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Весы

Сегодня контакты Весов с окружающими будут сведены к минимуму. И виноваты в этом в первую очередь сами Весы - им будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же они все-таки заставят себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: их раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Весам сегодня полагаться только на себя: лучше всего им в этот день будут удаваться те дела, где они действуют в одиночку.

Скорпион

Сегодня Скорпион поймет смысл выражения "Вся жизнь - театр", ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Скорпиона весь день, заставляя его вести себя соответственно - то есть демонстративно. Более того, Скорпион способен сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Скорпиону не следует слишком уж жалеть себя - если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа обещают Стрельцу тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Стрельцу не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Стрельцу сегодня необходимо избегать - даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Козерог

Сегодня Козерог будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то сегодня он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Козерог невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Водолей

Сегодня Водолей будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами - просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Водолей разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Водолей не прогадает!

Рыбы

Сегодня работоспособность Рыб может удивить даже их самих, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Рыбы смогут сосредоточиться на ней и в итоге - подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Рыбам как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Рыбы будут демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

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