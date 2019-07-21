Вы замечали когда-нибудь, что стоило лишь вам направить все силы (и энергию) на реализацию каких-то желаний, как через какое-то время они исполнялись (возможно, не совсем в том виде, в каком вы просили, но все же). И перед тем, как в вашей жизни происходили позитивные изменения, судьба подавала вам вполне очевидные знаки, не заметить которые было бы сложно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Открывается" финансовый поток

Даже если в последнее время вам не очень-то везло в материальном плане, то, как только Вселенная начинает к вам благоволить, что ситуация меняется самым кардинальным образом. Появляются не то, чтобы "легкие деньги", но возможность их заработать, не прикладывая особых усилий. Например, на работе вам предлагают взять на обучение стажера и предлагают дополнительно оплатить вам этот период, вашему знакомому нужна консультация профессионала и, разумеется, не бесплатно, люди, занимавшие у вас когда-то деньги, вдруг начинают вам возвращать все в полном объеме, продавцы предлагают вам товары с хорошей скидкой и так далее. Таким образом, вы начинаете не только закрывать свои долги и перестаете считать каждую копейку, но и формируете "финансовую подушку безопасности", которая позволит вам чувствовать себя намного увереннее и защищеннее.

Нормализуется сон и улучшается самочувствие

Бессонница, хроническая усталость, апатия и депрессия отступают, вы ощущаете прилив сил, энергию, желание творить и воплощать в жизнь свои самые смелые задумки. У вас появляется желание сделать что-то полезное (и значимое) не только для своих близких, но и для малознакомых людей. Вы забываете о "хронических болячках" и начинаете вдохновлять своим примером окружающих.

Обостряется интуиция и ощущение дежавю

Вы вдруг начинаете ощущать, что в вашей жизни уже происходили какие-то события и вы словно по второму кругу переживаете те или иные моменты. Кроме того, вам могут сниться вещие сны или ваш внутренний голос начет подсказывать вам правильные варианты, следуя которым, вы измените свою жизнь и добьетесь всего того, о чем мечтали.

Появляются "парные" счастливые числа и духовные проводники

Вас начинают преследовать счастливые парные числа 111, 1111 и 11:11, которые, как утверждают нумерологи, имеют еще название "ангельских" и явно указывают на то, что в вашей жизни все выстраивается самым идеальным для вас образом. И если сначала вы будете сомневаться в том, что все перемены к лучшему, то через определенное время вы поймете, что стали намного счастливее и увереннее в своих силах. Не зря ведь говорят, что "все, что ни делается, все к лучшему", и это действительно так.

Создается ощущение синхронности с окружающим миром

Вы словно настраиваетесь "на одну волну" с миром, не переставляя удивляться тому, что находитесь именно в том месте и в то время, где вам нужно быть. Все события начинают происходить именно тогда, когда это принесет вам наибольшую пользу (и выгоду), а не наоборот. Например, вам все чаще начинает вести в каких-то мелочах, вы постоянно "натыкаетесь" на каких-то людей, которые способны кардинальным образом изменить вашу жизнь в лучшую сторону, ваши проблемы начинают словно решаться сами собой и так далее.

Понимание своего предназначения и возможности его реализации

Вы наконец-то начали понимать, зачем пришли в этот мир и в чем заключается смысл вашей жизни. И если раньше вы метались из одной крайности в другую, то теперь совершенно точно знаете, в каком направлении вам нужно двигаться, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым человеком. Теперь вам не придется тратить время и силы на бесполезные и бесперспективные вещи, а спокойно сосредоточиться на том, что является по-настоящему ценным и важным.

Открываются новые возможности и появляется чувство благодарности

Ваша жизнь начинает меняться кардинальным образом: появляются новые возможности, меняется окружение и восприятие мира. Вы правильно расставляете приоритеты и не упускаете шанс, который дает вам Судьба. Все складывается настолько гармонично и правильно, словно так и было предначертано изначально. И вместо агрессии, обиды и зависти вас наполняет ощущение любви и благодарности за все, что с вами происходит. Вы научились не только просить, но и отдавать, поэтому Вселенная, согласно закону бумеранга, возвращает вам все хорошее в большем объеме.

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