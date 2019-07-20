Трехлетний мейн-кун из Австралии по кличке Омар уже давно является знаменитостью в интернете - на его Инстаграм-аккаунт подписано почти 15 тысяч человек. А вскоре кот возможно официально получит звание самого длинного кота во всем мире. Хозяйка Омара, Стефани Херст говорит, что ее муж всегда мечтал завести большого кота. Что ж, похоже его желание сбылось.

Стефани Херст из Австралии, владелица кота по кличке Омар, всегда считала своего питомца довольно большим.

Но она все же была немало удивлена, когда с ней связались представители Книги рекордов Гиннесса и сказали, что Омар вполне может претендовать на звание самого длинного кота в мире.

"Мы предполагали, что он может быть самым длинным котом, но ничего не делали, чтобы зафиксировать рекорд", - говорит Стефани.

"Когда Омар только появился у нас, он был совсем крошечным, но потом начал расти и всего за один год набрал более 10 кг". Сегодня длина Омара составляет 1,2 метра, а вес - 14 кг.

Омар стал известен после того, как его фотографии появились в Инстаграме.

Обычный распорядок дня Омара включает в себя раннее пробуждение в 5 часов...

Поглощение кошачьего корма, ленивый дневной сон на улице, а также небольшое количество сырого мяса кенгуру на ужин в качестве деликатеса.

"Ночью он спит на диване, занимая его чуть ли не полностью", - делится Стефани.

"А еще Омар очень любит внимание и постоянно требует, чтобы его обнимали и гладили".

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