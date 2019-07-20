https://news.day.az/unusual/1139755.html 20 провинившихся собак, которым очень стыдно за содеянное
20 провинившихся собак, которым очень стыдно за содеянное
Если ваша собака любит пошалить, и вы когда-нибудь заставали её на месте преступления, то вам должен быть знаком этот виноватый, раскаивающийся взгляд, за который можно простить что угодно, хотя испорченных вещей бывает очень и очень жаль.
Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru представляет вам провинившихся собак, которым очень-очень стыдно.
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