Если ваша собака любит пошалить, и вы когда-нибудь заставали её на месте преступления, то вам должен быть знаком этот виноватый, раскаивающийся взгляд, за который можно простить что угодно, хотя испорченных вещей бывает очень и очень жаль.

Day.Az со ссылкой на Fototelegraf.ru представляет вам провинившихся собак, которым очень-очень стыдно.





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