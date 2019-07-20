Жительница Китая случайно обнаружила у себя дома паука с "человеческим лицом".

Насекомое облюбовало цветок. "Чудовище" с удивленным выражением лица и лапками озадачило пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Паук был обнаружен в области Хунань в Центральном Китае. На спине у него есть отметины, которые напоминают глаза, рот и полоски - "волосы".

Ролик был опубликован в Twitter. Насекомое обнаружила женщина по имени Ли из города Юаньцзян.

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