Заложенных в приложение FaceApp данных недостаточно, чтобы определить, как будет выглядеть человек в старости, считает врач-гериатр Валерий Новоселов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, на внешний вид человека влияет множество факторов, наиболее важными из которых являются образ жизни, эмоциональное состояние и генетика. Врач подчеркнул, что не имеющий вредных привычек человек будет выглядеть в старости значительно лучше, чем его пьющий или курящий ровесник.

"Поэтому эта программа не то что сто процентов (дает совпадения. - Прим. ред.), я даже думаю, что где-то процента тридцать три, не больше", - подчеркнул собеседник в комментарии телеканалу "Звезда".

Мобильное приложение FaceApp, разработанное российской лабораторией Wireless Lab, позволяет "состарить" или "омолодить" фото, а также изменить пол, "примерить" новую прическу, макияж и татуировки.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!