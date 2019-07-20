https://news.day.az/unusual/1139814.html Обнаружена связь между раком и рентгеном
Обнаружена связь между раком и рентгеном
Британские ученые обнаружили связь между риском возникновения рака и рентгеном. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По их словам, даже низкие дозы радиации, которые равны трем сеанса компьютерной томографии, увеличивают количество клеток с генными мутациями P53.
Эти клетки, пояснили ученые, ответственны за появление и развитие рака.
Исследователи также добавили, что у всех людей в организме есть клетки, которые могут превратиться в рак.
Причем, как уточнили специалисты, их число с возрастом увеличивается. Однако лишь немногие их них превращаются в злокачественные клетки.
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