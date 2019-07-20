Продюсер Ларри Санитски, который является создателем оригинального фильма "Оно", заявил о том, готов судиться с создателями ремейка, первая часть которого вышла в 2017 году. Об этом сообщает "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что голливудский деятель руководил компанией, которая затем приобрела на адаптацию популярного романа у писателя Стивена Кинга.

Уточняется, что первая экранизация вышла в 1990 году, но тогда Санитски уже покинул компанию по ряду причин.

Однако он успел подписать контракт с продюсером Фрэнком Кенигсбергом, согласно которому они могут претендовать на дальнейшее развитие серии фильмов даже в виде ремейков.

Так Санитски подал в суд на компанию Warner Bros. с требованием получить 10% от прибыли нового фильма, а также на долю от сиквела.

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