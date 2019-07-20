Новому фильму про Терминатора присвоят рейтинг "+18" или "R". Об этом сообщает ComicBook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продюсер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Джеймс Кэмеронзаявил, что следующая часть киновселенной станет более мрачной и жестокой.

Отмечается, что лента, которая выйдет в прокат 31 октября 2019 года, станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" 1991 года.

Роль Джона Коннора также достанется голливудскому актеру Эдварду Ферлонгу, который после второй части фильма участие в картинах не принимал.

Арнольд Шварцнегер по-прежнему остается "лицом" самого Терминатора, а Линда Гамильтон сыграет Сару Коннор.

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