https://news.day.az/unusual/1139853.html Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Новый «Терминатор» получил «взрослый» рейтинг
Новому фильму про Терминатора присвоят рейтинг "+18" или "R". Об этом сообщает ComicBook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Продюсер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Джеймс Кэмеронзаявил, что следующая часть киновселенной станет более мрачной и жестокой.
Отмечается, что лента, которая выйдет в прокат 31 октября 2019 года, станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" 1991 года.
Роль Джона Коннора также достанется голливудскому актеру Эдварду Ферлонгу, который после второй части фильма участие в картинах не принимал.
Арнольд Шварцнегер по-прежнему остается "лицом" самого Терминатора, а Линда Гамильтон сыграет Сару Коннор.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре