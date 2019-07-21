Израильские археологи обнаружили древнюю мечеть
Археологи раскопали древнюю мечеть в пустыне Негев в южной части Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
По оценкам ученых, время постройки мечети относится к VII-VIII века. Это значит, что здание построили вскоре после возникновения ислама. Мечеть имеет прямоугольную форму и, по всей вероятности была без кровли. В стенах сделана молитвенная ниша, ориентированная на юг, к Мекке. Археологи предполагают, что здесь молились местные крестьяне.
Похожие мечети тех времен ранее находили в Мекке и Иерусалиме.
Это были плановые раскопки перед строительством жилого комплекса, который должен быть возведен в бедуинском городе Рахат.
Во время этих же раскопок археологи нашли ферму византийских времен (до VIII века) и небольшое поселение исламского периода.
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