В сети появился трейлер нового сериала "Карнивал Роу", где сыграют Кара Делевинь и Орландо Блум. Его опубликовали на YouTube-канале Amazon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, герои оказываются в викторианском фэнтезийном мире, наполненном мифологическими существами. Люди боятся, что им запретят жить, любить или летать со свободой. Главные герои: детектив и фея. Они влюбляются друг в друга и пытаются сделать все, чтобы быть вместе.

Премьера шоу назначена на 30 августа. В первом сезоне покажут восемь серий.

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