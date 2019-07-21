https://news.day.az/unusual/1140006.html Опубликован трейлер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь - ВИДЕО
Опубликован трейлер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом и Карой Делевинь - ВИДЕО
В сети появился трейлер нового сериала "Карнивал Роу", где сыграют Кара Делевинь и Орландо Блум. Его опубликовали на YouTube-канале Amazon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, герои оказываются в викторианском фэнтезийном мире, наполненном мифологическими существами. Люди боятся, что им запретят жить, любить или летать со свободой. Главные герои: детектив и фея. Они влюбляются друг в друга и пытаются сделать все, чтобы быть вместе.
Премьера шоу назначена на 30 августа. В первом сезоне покажут восемь серий.
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