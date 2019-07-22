С тех пор, как молодожены Глен и Бесси Хайд отправились в свое свадебное путешествие, прошло уже 90 лет. Они решили покорить Большой каньон, но им это не удалось. Поразительно в этой истории то, что их тела так и не нашли, и до сих пор никто не знает, что с ними случилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, молодые Глен и Бесси Хайд поженились 12 апреля 1928 года. Глену на тот момент было 30 лет, и он слыл опытным лодочником. Бесси же было всего 22 года и она начинала свой путь как поэтесса. Когда ее жених впервые предложил опасное путешествие по Большому каньону, Бесси засомневалось. Дело в том, что в те времена это была действительно экстремальная авантюра. В 20-е годы прошлого века пройти всю длину Большого каньона удалось лишь 45 людям. И все они были мужчинами - опытными путешественниками. Говорят, что амбициозный Глен уговорил Бесси отправиться в поход, пообещав деньги и славу. Он хотел, чтобы об их свадебном путешествии говорил весь мир.

20 октября 1928 года Глен и Бесси начали свое путешествие по реке Колорадо на шестиметровой деревянной лодке, которую молодой человек смастерил самостоятельно. Примерно через две недели они остановились на привал в небольшой деревушке, где встретили корреспондента газеты Denver Post. Они в подробностях рассказали ему о своих планах, а также попросили сделать несколько снимков.

Еще через две недели изрядно уставшие путники набрели на небольшую фотостудию братьев Эллсворса и Эмери Колб. Глен и Бесси снова поделились подробностями своего путешествия и попросили сфотографировать их на фоне гор, пообещав вернуться за пленкой.

Позже братья расскажут прессе, что Бесси выглядела изможденной, вела себя очень нервно и не проявляла особого желания продолжать путь. Однако ее муж Глен хоть и выглядел уставшим, все равно был полон решимости закончить путешествие и войти в историю.

Последним человеком, видевшим супругов Хайд, стал Адольф Сутро, внук бывшего мэра Сан-Франциско. Он прошел с ними короткий отрезок пути.

В начале декабря супруги должны были появиться на другом конце Большого каньона, но этого не произошло. Узнав об этом, Эмери Колб собрал спасательную операцию. Он вместе с командой облетел ущелье на небольшом самолете. В результате удалось обнаружить лодку Хайдов, которая в целости и сохранности была пришвартована к берегу буквально в нескольких километрах до конца маршрута. Конечно, первым предположением было то, что бурное течение реки Колорадо выбросило Глена и Бесси с лодки. Однако удивительным в таком случае казалось то, что еда, одежда, книги и прочие вещи путешественников были в целости и сохранности. Кроме того, там же в лодке остался походный дневник Бесси и фотокамера. Последние записи и снимки датировались 30 ноября 1928 года, а это значит, что больше десяти дней ни к камере, ни к дневнику никто не прикасался.

Перепуганный отец Глена Рит Хайд организовал гораздо более масштабную поисковую операцию. Около сотни спасателей и добровольцев больше сорока дней прочесывали самые укромные уголки Большого каньона и даже пытались исследовать дно бурной реки. Однако ни фрагментов одежды, ни личных вещей, ни тел Глена и Бесси найти не удалось.

После того, как молодожены бесследно исчезли, о них написали чуть ли не во всех газетах. У этой истории появилось множество необычных объяснений. Некоторые считают, что на Хайдов напало дикое племя, о котором мало что известно, и принесло их тела в жертву богам. Другие уверены, что их похитили инопланетяне.

Кто-то думал, что Бесси настолько была истощена, что от отчаяния убила супруга. Избавившись от тела, девушка самостоятельно выбралась из ущелья и начала новую жизнь. Кстати, появились даже две самозванки, Джорджин Кларк и Лиззи Катлер, которые пытались убедить прессу, что именно они и есть Бесси Хайд.

Из более правдоподобных версий: супруги все-таки утонули, а найти тела не удалось потому, что течение реки слишком мощное.

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