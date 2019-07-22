Евгений Леонов играл в кино исключительно безобидных и даже положительных персонажей. Казалось бы, в каком страшном преступлении мог быть замешан актер с таким добродушным лицом. А между тем в 1984 году издание "Советская культура" практически в открытую обвинило Леонова в подрыве экономики страны, передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Шеф провинциального театра

Мало кто помнит, но в советские годы в театральной среде существовала практика так называемого шефства: многие известные артисты того времени оказывали шефскую помощь различным провинциальным труппам. Чаще всего они исполняли в подшефных театрах роли в каких-либо спектаклях или регулярно наведывались туда с концертами. К примеру, Иннокентий Смоктуновский ежегодно приезжал в Мариуполь.

"Вотчиной" же Евгения Леонова (причем на этой "должности" он сменил Василия Ланового) стал Донской театр драмы и комедии имени Комиссаржевской, расположенный в городе Новочеркасске Ростовской области. Туда Леонова пригласил директор Константин Кобзарь, в основном для того, чтобы выполнить план. А благодаря такой звезде, как Леонов, сделать это было не так уж и сложно. На сцене Новочеркасского театра Евгений Леонов играл старосту деревни по прозвищу Колобок в постановке "Трибунал".

Актер в роли преступника

Однако, по некоторым сведениям, роль Колобка за Леоновым числилась только формально. На самом деле ее исполнял местный актер. А Евгений Леонов чаще всего наведывался в Ростовскую область для участия в творческих вечерах, которые, кстати, пользовались огромным успехом и с лихвой покрывали любой план. Тем более, что труппа колесила с концертами по всей округе. Понятно, что подобная "самодеятельность" в СССР была запрещена. Такие концерты называли не иначе как "левыми".

Все закончилось в 1984 году. Когда Евгений Леонов вместе с новочеркасскими коллегами был на гастролях в Сызрани, кто-то, пожелавший остаться неизвестным, отправил донос на актера. Леонова тут же вызвали на ковер в Союз театральных деятелей. Об инциденте узнали журналисты, стараниями которых в "Советской культуре" появилась статья, обличающая "истинное", то есть "преступное" лицо Леонова.

Последствия инцидента

Представители СМИ не шутили: в ту пору Леонова легко могли осудить за подрыв советской экономики. Так, в 1982 году директор Аллы Пугачевой, Александр Авилов, был обвинен в "хищении социалистической собственности в особо крупных размерах" (то есть за организацию "левых" концертов) и 3 года провел в местах не столь отдаленных. Причем такой небольшой срок Авилов получил только благодаря ходатайствам Пугачевой.

К счастью эта история не повлекла подобных последствий для Леонова. В середине восьмидесятых обстановка в стране уже начала меняться, а в 1986 году артистам и вовсе на законных основаниях разрешили коммерческие выступления.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!