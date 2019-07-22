Космонавты очень суеверные люди, а их дни перед полетом проходят под знаком соблюдения определенных традиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, суеверное отношение к полетам пошло от генерального конструктора Сергея Королева, который всегда был против запуска ракеты в понедельник. Сегодня этот день недели считается "не стартовым" из-за большого количества выпавших на него аварий. Экипаж никогда не говорит "последний" старт, заменяя это слово на "крайний" или "итоговый", и никогда не прощается с провожатыми. А если ракета стартует с космодрома в Плесецке, то на ней обязательно пишут "Таня". Одним из самых важных ритуалов является просмотр советского фильма "Белое солнце пустыни". Российские космонавты придерживались этого правила даже когда стартовали из США на американских шаттлах.

Почему именно "Белое солнце пустыни"

Традиции смотреть фильм про товарища Сухова уже более 40 лет, и сложилась она в ходе подготовки к полету первых советских экипажей. Картина использовалась как наглядное пособие для обучения космонавтов основам киносъемки, которую они проводили на орбите. "Белое солнце пустыни" - признанный эталон операторской работы, с помощью этой ленты космонавты учились работать с камерой, ставить сцены и строить план съемки. Впоследствии просмотр фильма за сутки перед стартом стал значимой частью предполетного ритуала. Для этого космонавты собираются вместе с семьями и друзьями, а если в состав экипажа входят иностранцы, то для них на экране включают субтитры. После развала Советского Союза традицию пытались изменить и вместо "Белого солнца пустыни" крутили "Ширли-мырли", однако нововведение не прижилось.

В фильме нет ни слова о космосе, тем не менее, по мнению актера Анатолия Кузнецова, исполнившего роль товарища Сухова, космонавтам нравится наблюдать, как герои картины действуют в экстремальных ситуациях, сохраняя спокойствие и самообладание. При этом юмор фильма помогает расслабиться и снять предстартовое напряжение.

Другие интересные суеверия

У конструктора Королева был свой "счастливый" оператор, которому он доверял нажимать кнопку "Старт". Этим человеком был капитан Смирницкий, у которого, как считал отец советской космонавтики, была легкая рука.

Космонавты не дают автографы черными чернилами, а перед полетом весь экипаж подписывается на бутылке водки, которая выпивается после возвращения на Землю. Еще одна примета - космонавты должны пописать на колесо автобуса, который везет их на стартовую площадку. После этого ритуала космонавтов одевают в скафандры, и в следующий раз облегчиться они могут только в космосе.

А прямо перед стартом все члены экипажа получают от своего начальника дружеский пинок под зад.

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