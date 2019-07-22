Почему 7 мировых святынь расположены на одной линии - ФОТО
Если провести воображаемую линию между этими монастырями, получится, что они стоят на одной прямой. Причем все они посвящены одному и тому же святому - Михаилу. Согласно легенде, эта прямая линия символизирует меч архангела Михаила, с которым он одержал победу над Люцифером, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
А кроме того, эта линия показывает траекторию солнца, по которой движется солнце в день летнего солнцестояния. В христианских источниках указано, что такой же путь совершил Михил, когда спустился с небес, чтобы изгнать Люцифера.
Скеллиг Майкл (скала Михаила), Ирландия
Остров-утес расположен к западу от побережья Ирландии, в конце 6 века здесь основали монастырь в честь святого Михаила. Он отлично сохранился во многом благодаря своей труднодоступности. Кстати, на острове проходили съемки двух частей саги "Звездные войны".
Сент-Майклс-Маунт (гора Святого Михаила), Корнуолл, Англия
Считается, что монастырь был основан в XII веке монахами-бенедиктинцами из Нормандии. Попасть на этот остров можно только во время отлива по каменной дорожке, проложенной по морскому дну.
Мон-Сен-Мишель, Франция
Легенда гласит, что сам архангел Михаил явился к епископу и повелел ему построить здесь церковь в 708 году. Но епископ оказался не самым понятливым, архангелу пришлось явиться трижды, а в последний раз - постучать перстом по голове или прожечь мечом рясу. Тут версии расходятся.
Монастырь Святого Михаила, Валь-ди-Суза, Италия
Монастырь находится в долине Сузы неподалеку от Турина в итальянских Альпах. Важное место для паломников со всего мира.
Святилище Михаила Архангела (Монте-Гаргано), Италия
Еще одно место поклонения святому в Италии, известное с V века. Святилище расположено в пещере на горе Гаргано в Апулии.
Монастырь Панормитис в честь Святого Архангела Михаила, Сими, Греция
Считается, что раньше здесь находился храм, посвященный греческому богу Аполлону. А в V веке на его месте построили монастырь в честь Святого Михаила.
Монастырь Стелла Марис, Хайфа, Израиль
Этот монастырь располагается прямо над пещерой, в которой, как считается, жил пророк Илия. Монастырь здесь появился еще во времена Византии, а сейчас стал местом поклонения архангелу Михаилу.
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