Если провести воображаемую линию между этими монастырями, получится, что они стоят на одной прямой. Причем все они посвящены одному и тому же святому - Михаилу. Согласно легенде, эта прямая линия символизирует меч архангела Михаила, с которым он одержал победу над Люцифером, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

А кроме того, эта линия показывает траекторию солнца, по которой движется солнце в день летнего солнцестояния. В христианских источниках указано, что такой же путь совершил Михил, когда спустился с небес, чтобы изгнать Люцифера.

Скеллиг Майкл (скала Михаила), Ирландия



Остров-утес расположен к западу от побережья Ирландии, в конце 6 века здесь основали монастырь в честь святого Михаила. Он отлично сохранился во многом благодаря своей труднодоступности. Кстати, на острове проходили съемки двух частей саги "Звездные войны".

Сент-Майклс-Маунт (гора Святого Михаила), Корнуолл, Англия



Считается, что монастырь был основан в XII веке монахами-бенедиктинцами из Нормандии. Попасть на этот остров можно только во время отлива по каменной дорожке, проложенной по морскому дну.

Мон-Сен-Мишель, Франция



Легенда гласит, что сам архангел Михаил явился к епископу и повелел ему построить здесь церковь в 708 году. Но епископ оказался не самым понятливым, архангелу пришлось явиться трижды, а в последний раз - постучать перстом по голове или прожечь мечом рясу. Тут версии расходятся.

Монастырь Святого Михаила, Валь-ди-Суза, Италия



Монастырь находится в долине Сузы неподалеку от Турина в итальянских Альпах. Важное место для паломников со всего мира.

Святилище Михаила Архангела (Монте-Гаргано), Италия



Еще одно место поклонения святому в Италии, известное с V века. Святилище расположено в пещере на горе Гаргано в Апулии.

Монастырь Панормитис в честь Святого Архангела Михаила, Сими, Греция



Считается, что раньше здесь находился храм, посвященный греческому богу Аполлону. А в V веке на его месте построили монастырь в честь Святого Михаила.

Монастырь Стелла Марис, Хайфа, Израиль



Этот монастырь располагается прямо над пещерой, в которой, как считается, жил пророк Илия. Монастырь здесь появился еще во времена Византии, а сейчас стал местом поклонения архангелу Михаилу.

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