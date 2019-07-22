Day.Az со ссылкой на информационное агентство "Экспресс-Новости" расскажет вам о самых необычных профессиях, которые есть в мире. Возможно, после этого кто-то сможет найти свое истинное предназначение в жизни.

В компаниях, занимающихся производством жевательных резинок, имеется должность по оцениванию запаха изо рта. Цель работы состоит в определении выполнения задач жевательной резинки по удалению постороннего запаха.

Богатые отели и другие заведения содержат у себя мастеров по уходу и контролю за утками и гусями, которые плавают в прудах заведения. Мастер выводит уток и гусей на прогулку и следит за тем, чтобы гости могли пообщаться с птицами, покормить их. Специалист также контролирует, чтобы утки и гуси не вылетели за пределы заведения.

В Америке одна компания занимается созданием картин из пепла покойников. Художники компании отличаются специфическими способностями по созданию шедевров. Однако компания умалчивает, куда реализуются такие произведения искусства.

Весьма необычная компания есть в Японии. Ее сотрудники приносят извинения людям. От вашего имени компания через агентов готова принести извинения кому угодно. Самое интересное заключается в том, что сотрудники компании получают за это очень высокую заработную плату.

В Великобритании некоторые отели нанимают специальных людей для того, чтобы они согревали кровати. Такая услуга востребована, чтобы гости, придя в свой номер, смогли лечь в теплую кровать.

Там же, в Англии, студенты подрабатывают на сельскохозяйственных угодьях фермеров в качестве живых пугало. Это позволяет не только сохранить урожай, но и неплохо подзаработать студентам.

В Индонезии для того, чтобы проехать на автомобиле по некоторым дорогам, необходимо иметь в салоне пассажиров больше трех человек. Небогатые жители всегда ловят попутчиков, тем самым зарабатывая деньги и одновременно выполняя правила дорожного движения.

Ряд государств, которые имеют морскую границу с Гренландией, имеют службы, которые отгоняют от проплывающих кораблей айсберги. Чтобы не произошло трагедии, аналогичной Титанику, специалисты при помощи буксировки, дробления и других методов расчищают морские пути.

В Финляндии для того, чтобы определить комфорт мебели, нанимают профессионального "соню". Только после его авторитетного мнения становится понятно, можно ли пускать диван или мягкую кровать в производство для дальнейшей продажи.

Если Вам надоело работать в скучном офисе, возможно, перечисленные профессии ждут вас.

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