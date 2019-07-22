Наверное, ни для кого не секрет, что коты - прекрасные мастера маскировки. Иногда их можно обнаружить в самых неожиданных местах, где они либо традиционно спят, либо выжидают, чтобы неожиданно наброситься на свою "добычу".

Эта подборка фотографий не только подтверждает удивительную способность котов отлично спрятаться, но и поможет немного потренировать внимание и наблюдательность - ведь они очень пригодятся, чтобы отыскать котов на этих фото.

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