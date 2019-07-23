Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он называется тестом когнитивных способностей и был создан ученым еще в 2005 году в рамках исследования, однако в интернете его опубликовали только сейчас. В качестве эксперимента Фредерик предложил решить его трем тысячам человек из разных сфер и с различным уровнем образования, в том числе студентам Йельского и Гарвардского университета. Правильные ответы на все три вопроса нашли только 17 процентов участников.

Профессор называет вопросы теста простыми в том плане, что правильный ответ легко понять при объяснении, но для самостоятельного решения необходимо импульсивно "подавить" цифры, которые приходят на ум первыми.

В тест вошли следующие вопросы:

1. Совместная стоимость теннисной ракетки и теннисного мячика составляет 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Наиболее распространенными ответами являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. Профессор утверждает, что каждый, кто отвечает не "10 центов", фактически дает правильный ответ. На самом деле верные результаты таковы: 5 центов, 5 минут, 47 дней.

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