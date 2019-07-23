Жить в одном доме с родителями мужа или жены бывает выгодно в качестве временного решения, пока молодые копят на свою квартиру. Однако анекдоты о злых тещах и не менее частые жалобы на невозможность ужиться со свекровью показывают, что совместное существование рядом со старшим поколением не так-то легко.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Кто полезней

Согласно проведенному в Финляндии исследованию, если смотреть с точки зрения внуков, то полезнее тещи - бабушки внуков со стороны матери. Согласно собранной статистике, в семье с детьми от 2 до 5 лет выживаемость детей при наличии совместно проживаюещей тещи повышалась. Свекровь же на выживаемость внуков не влияла, а если ее возраст превышал 75 лет - даже понижала выживаемость третьего поколения.

Кто навязчивей

В ходе опросов на женских форумах в Интернете мнение женщин было однозначным: свекровь безусловно сильнее вмешивается в жизнь молодой семьи, чем теща. Пользовательницы апеллировали как к личному опыту, так и к опыту подруг и соседей. "Теще с зятем делить нечего, а к чужой женщине, "укравшей" любовь сына, она ревнует", - решили участницы опроса. Возможно, в таком выводе есть доля истины: недаром про тещ рассказывают веселые анекдоты, а про свекровей пишут трагические произведения типа "Грозы" А. Островского.

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