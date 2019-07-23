Среди разнообразия женщин есть особенные типажи, которые, по признанию мужчин, их отпугивают. С ними не хочется идти на второе свидание, разделять быт и, тем более, растить детей. В Сети выделили основные "типичные" образы женщин, от которых мужчины бегут в обратном направлении.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Дорого-богато

Если у вас на лице написано, что вы признаете только пятизвездочные отели и мишленовские рестораны, скорее всего вы отпугнете даже хорошо обеспеченных мужчин. Их пугают вопросы о том, какая у него машина, сколько он зарабатывает и где отдыхает. А постоянные разговоры о бриллиантах и шубах подруг могут и вовсе заставить вас ненавидеть. И не важно, может он позволить себе эти предметы роскоши или нет.

Некоторые мужчины рассказывают, что их избранницы уже на втором свидании намекали о сапогах, которые им понравились или рассказывали о классной машине друга.

"Твоя навеки"

Мужчины особенно не любят навязчивости. И если им кажется, что вы уже точно никуда не денетесь, да и вам в принципе ничего кроме его жизни неинтересно, скорее всего, его это отпугнет. А еще, скорее всего, вы до смерти испугаете мужчину, если после двух свиданий и одной проведенной ночи он услышит в ваших разговорах намек на то, что пора съезжаться.

Базар-вокзал

Мужчинам часто нравятся "хулиганки", когда им 20 лет. Однако, "базарные дамы", которые напрочь лишены атрибутов женственности, скорее всего испугают взрослого мужчину. Так, пристрастие к семечкам, громким разговорам, скандалам, нецензурной брани и жаргону пугает мужчин больше, чем даже показной гламур.

Весь город знает

Если среди его друзей найдется хоть один, с которым у вас были отношения, вряд ли ему это понравится. Тем более страшно для них, если до него отношений у вас было больше, чем пальцев на одной руке. Кроме того, девушки, которые не умеют отказывать мужчинам (в свиданиях, интиме и других вопросах), также в какой-то момент начинают их пугать.

Бизнес-вумен

Женщина, которая сама решает все свои проблемы, пугает мужчин тем, что он до нее "не дотягивает". Даже если этот мужчина сам успешный бизнесмен, он сто раз подумает прежде чем начать отношения с женщиной, которая слишком независима. Однако некоторым такие сильные женщины, наоборот, кажутся еще более сексуальными.

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