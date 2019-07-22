Ученые Стэнфордского университета в США провели эксперимент, в ходе которого они заставили мышей галлюцинировать, стимулируя всего несколько нейронов. Это указывает на существование у млекопитающих пока не известного механизма, который предотвращает возникновение ложных восприятий в ответ на шум, то есть случайную активность нервных клеток.

Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе исследования нейробиологи поместили в нервные клетки зрительной коры грызунов два гена. Один из генов кодировал белок, который активировал нейрон всякий раз, когда на клетку падал импульс инфракрасного излучения. Второй ген участвовал в синтезе белка, испускающего зеленый свет при активации нейрона. Затем ученые удалили часть черепа над зрительной корой, заменив его прозрачным материалом.

Зрительную систему грызунов стимулировали изображениями горизонтальной или вертикальной линии на белом фоне, при этом исследователи определили нейроны, которые активируются в каждом случае. Мышей затем обучили пить воду, когда на экране появляется вертикальная линия. Однако при значительном уменьшении контраста изображения животные переставали различать линии и пить. С помощью специального устройства исследователи активировали инфракрасным светом точно те нейроны, что отвечали за восприятие вертикальной линии, и мыши вновь начинали пить, даже если само изображение отсутствовало.

Оказалось, что для формирования у мышей ложного ощущения, что они видят линию, требовалось активировать всего 20 нейронов. Поскольку мозг человека имеет 20 миллиардов нейронов, остается неясным, каким образом он подавляет галлюцинации из-за случайной активности множества нейронных клеток.

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