Пешеходная трость, которой пользовалась выжившая пассажирка "Титаника", была продана в США за $50 тысяч, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аукционный дом Guernsey's, передает Day.Az.

По имеющейся информации, трость имеет электрическую подсветку. Именно поэтому в ночь крушения "Титаника" женщина по имени Элле Уайт смогла использовать ее как ориентир для спасательных шлюпок.

"В течение всей ночи она ей яростно размахивала, одновременно помогая всем", - цитирует аукционный дом воспоминания очевидца.

Согласно описанию лота, Уайт купила ее, находясь уже в путешествии, когда повредила ногу. Обладательница спасительной трости умерла в 1942 году в возрасте 85 лет.

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