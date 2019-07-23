Глядя на кадры, снятые в Китае и показывающие танцующую на шесте женщину, сложно поверить, что ей исполнилось 73 года, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Пожилая артистка увлеклась этим необычным для своего возраста занятием 10 лет назад, и эти годы не прошли для неё бесплодно, ведь теперь она выступает на профессиональном уровне, неизменно поражая зрителей.

Женщина уверена, что каждый из нас должен жить полной жизнью, и если перед человеком поставлена цель, то ничто не должно сдерживать его - и уж тем более, такая "мелочь", как возраст.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!