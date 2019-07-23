https://news.day.az/unusual/1140671.html Антилопа мастерски ушла от атаки львицы - ВИДЕО
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Антилопа мастерски ушла от атаки львицы - ВИДЕО
Туристы, путешествующие по территории африканского заповедника, стали свидетелями неудачной охоты львицы, проскочившей мимо слишком шустрой добычи.
Одна из туристок запечатлела молниеносную атаку хищной кошки на антилопу-прыгуна Спрингбок, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Со слов автора видеоролика, голодная львица подкараулила возле водоёма парнокопытную добычу, которая с лёгкостью ушла от атаки хищницы, по инерции пробежавшей мимо цели, на глазах у многочисленных любителей дикой природы.
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