Туристы, путешествующие по территории африканского заповедника, стали свидетелями неудачной охоты львицы, проскочившей мимо слишком шустрой добычи.

Одна из туристок запечатлела молниеносную атаку хищной кошки на антилопу-прыгуна Спрингбок, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов автора видеоролика, голодная львица подкараулила возле водоёма парнокопытную добычу, которая с лёгкостью ушла от атаки хищницы, по инерции пробежавшей мимо цели, на глазах у многочисленных любителей дикой природы.

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