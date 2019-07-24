Невеста попросила приглашенных на свадьбу гостей отдать по 10 тысяч фунтов стерлингов за человека для посещения мероприятия. Как сообщает Daily Mirror, об этом рассказала сестра готовящейся к браку женщины, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам родственницы, они не близки с сестрой, общаются только иногда в мессенджере. В своем посте на Mumsnet она сообщила, что получила приглашение на свадьбу, в котором вместе с ней было предложено прийти ее мужу и ребенку. Однако для этого с каждого из них потребовали по 10 тысяч фунтов.

Церемонию планируется провести на Карибах. Молодожены отказалась от предложения родителей оплатить свадьбу, посчитав неправильным брать у близких такую значительную сумму.

Сестра невесты отметила, что родственница зарабатывает немного, а вот супруг получает большие деньги на работе, поэтому они могут себе позволить подобную свадьбу. Она попросила совета, правильно ли поступит, если окончательно откажется от участия в мероприятии. Многие пользователи поддержали ее решение, подчеркнув, что подобное приглашение - не судебная повестка, а такие деньги лучше потратить на более полезные цели.

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