Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) проанализировали на основе международного исследования ЦЕССИ (Институт сравнительных социальных исследований) влияние нетрадиционного графика работы на жизнь сотрудников. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что широкое распространение переработок в вечернее время и выходные дни может привести к негативным социально-экономическим последствиям.

Чрезмерная загруженность негативно влияет на возможность работников вовремя заниматься собственным здоровьем, лишает их полноценного досуга, отражается на отношениях в семье и воспитании детей. При этом страдает и общая производительность труда.

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